POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dieb schnappt sich Geld

Wechselgeld wollte ein 23-Jähriger am Donnerstag in Heidenheim für sich behalten.

Gegen 21.45 Uhr befanden sich ein 20-jähriger Mann und Frau am Bahnhof in Heidenheim. Sie fragten einen 23-Jährigen ob er ihnen einen Geldschein wechseln könnte. Der 23-Jährige entriss einem dem 20-Jährigen den Geldschein und verließ den Bahnhof. Der Aufforderung das Geld zurückzugeben, kam er nicht nach. Stattdessen drohte er immer wieder mit einer Bierflasche in Richtung der Beiden. Die hinzugerufene Polizei stellte den 23-Jährigen im Bereich der Georg-Levillain-Anlagen fest. Da er alkoholisiert und aggressiv war, legten die Polizisten ihm Handschellen an. Sie brachten ihn auf ein Polizeirevier. Er sieht nun einer Anzeige wegen Diebstahls entgegen.

