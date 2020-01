Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Zu schnell durch die Stadt

Vier Fahrer stoppte die Polizei am Donnerstag in Eislingen, weil sie zu schnell unterwegs waren.

Ulm (ots)

Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine Hauptursache schwerer Unfälle. Deshalb führt die Polizei ständig Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine dieser Kontrollen war am Donnerstagmittag in Eislingen. Die Polizei überprüfte die gefahrene Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern in der Ulmer Straße. Bei erlaubten 50 km/h waren vier zwischen 21 und 30 Stundenkilometern zu schnell. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeld und einem Punkt im Zentralregister rechnen.

