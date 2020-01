Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (18.01.2020) gegen 15:50 Uhr in der Wolframstraße auf Höhe der Ausfahrt des Parkhauses Milaneo ereignet. Ein 53-jähriger Lenker eines Pkw Opel Vivaro befuhr die Wolframstraße in Richtung Budapester Platz. An der durch eine Ampel geregelten Ausfahrt des Parkhauses missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und prallte mit einem aus dem Parkhaus ausfahrenden Pkw Opel Ampera eines 25-Jährigen zusammen, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, welche sich bis zum Eintreffen der Polizei allerdings von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Frau hatte sich mit dem Verursacher noch kurz unterhalten und verließ dann die Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

