Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 22-Jähriger bei Streit mutmaßlich mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (16.01.2020) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 22-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige verschaffte sich gegen 20.20 Uhr gewaltsam Zugang zur Wohnung seiner 30 Jahre alten, von ihm getrennt lebenden Ehefrau im Stadtteil Burgholzhof. In der Wohnung soll der Tatverdächtige einen 22 Jahre alten Bekannten der Ehefrau mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 41-Jährigen noch in der Wohnung fest. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der afghanische Tatverdächtige, der gegenüber seiner Ehefrau bereits mehrfach gewalttätig geworden war und deshalb nach dem Gewaltschutzgesetz mit einem Annäherungsverbot an seine Ehefrau belegt ist, wurde im Laufe des Freitags (17.01.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

