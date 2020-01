Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen flieht nach Geldforderung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (15.01.2020) Geld von einem 13-jährigen Mädchen gefordert. Die 13-Jährige war gegen 14.40 Uhr in der Bopserwaldstraße in Richtung U-Bahn-Haltestelle Bopser unterwegs. Als sie an der Treppe Am Bopserwald ankam, stand dort bereits ein unbekannter Mann mit einem Messer in der Hand. Er sprach sie an und forderte Geld von ihr, woraufhin sie sich sofort umdrehte und zu einem nahegelegenen Haus einer Freundin rannte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten vergeblich nach dem Täter. Das Mädchen beschrieb den Mann als etwa 170 Zentimeter groß und korpulent. Er trug eine Maske und einen Ohrring. Er war bekleidet mit einer schwarzen Oberbekleidung, einer blauen Jeans und braunen Handschuhen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

