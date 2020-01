Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Sommerrain/ -Sonnenberg (ots)

Unbekannte sind im Laufe des Donnerstags (16.01.2020) in Wohnungen am Dahlienweg sowie an der Edenhallstraße eingebrochen. An einem Einfamilienhaus an der Theodor-Veiel-Straße blieb es lediglich bei dem Versuch. Am Dahlienweg machten sich die Täter zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr an der Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung zu schaffen und drangen so in die Wohnräume ein. Die Unbekannten erbeuteten dabei Geld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Edenhallstraße hebelten die Unbekannten im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr ein Fenster der Wohnung auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Auch hier stahlen die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld. An der Theodor-Veiel-Straße hielt eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses stand, als die Täter versuchten diese zwischen 06.45 Uhr und 19.20 Uhr einzuschlagen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

