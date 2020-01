Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte gehen Lagerhalle an

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (13.1.), um 16.30 Uhr, und Dienstag, um 8.05 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Ellen-Scheuner-Weg ein. Um Zugang zu der Halle zu erhalten hebelten die Täter mehrere Türen auf. Im Inneren der Halle gingen sie Metallschränke an, in denen Werkzeug lagerte. Aus diesen Schränken erbeuteten die Unbekannten drei Motorsägen der Marke Stihl sowie eine der Marke Husquvarna. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 4.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

