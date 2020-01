Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Hochwertiges E-Bike entwendet

Enger (ots)

(kup) Am Samstag (11.1.), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike der Marke Haibike am Beerenweg. Der 59-jährige Besitzer hatte sein Rad, Modell X Duro Fullseven 5.0, am Nachmittag in Höhe der Heidestraße verschlossen abgestellt. Als er am Abend zurückkehrte, war das grau-grüne Pedelec nicht mehr da. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell