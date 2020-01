Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtrag zu Unfallflucht - Tatzeitraum nach Zeugenhinweisen korrigiert

Enger (ots)

(um) Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Herford ergaben nach einem Zeugenhinweis, dass die beschädigte Hauswand bereits am Neujahrstag vorhanden war. Die Zeugen hielten den Schaden für bekannt und haben ihn daher nicht bei der Polizei gemeldet. Erst später (09.01.) ist der Polizei der erhebliche Schaden an der Hauswand bekannt gegeben worden. Der Tatzeitraum ist nach dieser Zeugenaussage eher in die Neujahrsnacht zu legen, als in den zunächst angenommen Zeitraum.

