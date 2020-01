Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht - Unbekannter fährt Fassade an und flieht

Enger (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (9.1.), um 18.00 Uhr, und Freitag, um 11.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW in die Außenwand einer Bank an der Burgstraße. Nach der bisherigen Spurenlage muss der Unbekannte von einem der Kundenparkplätze aus über den Bordstein gefahren sein. Anschließend prallte er gegen die Hausmauer. Ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 05221 - 888 0 zu melden.

