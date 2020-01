Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter entwenden Bargeld

Löhne (ots)

(kup) Am Samstag (11.1.), in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Rückert-Straße ein. Über ein Fenster, das die Täter aufhebelten, gelangen sie in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie Bargeld. Die Kriminalwache konnte Fußabdruckspuren sicherstellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Direktion Kriminalität bittet etwaige Zeugen, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

