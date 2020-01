Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter werfen Stein in Terrassentür

Herford (ots)

(um) Gestern, in der Zeit von 14:00 - 21:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Einfamilienhaus an der Gartenstraße ein. Gleich mehrfach warfen die Täter an zwei Terrassentüren einen Stein hindurch und gelangten trotzdem nicht in das Wohngebäude. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

