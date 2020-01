Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Kraftwagen - VW T4 Bulli wird vorm Haus gestohlen

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (09.01.) stahlen bislang unbekannte Täter einen grauen Multivan T4 von einer Grundstückseinfahrt an der Paul-Gerhardt-Straße in Werfen. Das Wegfahren durch die Diebe bemerkte in der Nacht ein Zeuge am Vorabend gegen 23:00 Uhr. Dabei schloss er, wie die Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine berechigte Fahrt des Eigentümers handelte. Erst am Morgen stellte dieser das Fehlen des mit schwarzen Alufelgen und roten Bremssätteln versehenen Fahrzeuges fest. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

