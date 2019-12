Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchen (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmorgen in Kirchen. Ein 38-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Siegener Straße aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Mudersbach. An der Kreuzung Lindenstraße beachtete der 38-Jährige nicht das Rotlicht der Lichtsignalanlage. Es kam zur Kollision mit dem Pkw einer 45-Jährigen, welche aus der Lindenstraße kommend nach links in die Siegener Straße einbog. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

