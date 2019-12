Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Wissen, Am Biesem / Flachsstr. (ots)

Am Mo., 16.12.2019, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Skoda Fabia die Flachsstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Am Biesem in Richtung der Straße Im Kreuztal abzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines für ihn von rechts kommenden 16-jährigen Fahrzeugführers eines Peugeot Mofa-Rollers, der die Straße Am Biesem aus Richtung Schulstraße kommend in Richtung Im Kreuztal befuhr. Der 16-Jährige bremste seinen Roller stark ab, um so einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Pkw zu vermeiden. Dabei kam der 16-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Zu einer Berührung mit dem Pkw des 62-Jährigen kam es nicht.

