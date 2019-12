Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuche in Friseurgeschäfte

Kirchen (Sieg) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 14.12.2019, 18:00 Uhr bis Montag, den 16.12.2019, 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in zwei Friseurgeschäfte in der Bahnhofsstraße und am Kirchplatz in Kirchen (Sieg) einzubrechen, indem sie jeweils versuchten die Eingangstüren aufzuhebeln. Die Türen hielten dem jedoch stand, sodass der oder die Täter von der weiteren Tatausführung abließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 500EUR.

Hinweise zu den vorgenannten versuchten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



