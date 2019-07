Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Trio bricht in Gaststätte ein und wird erwischt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Drei bislang unbekannte Täter suchten in der Nacht zum Freitag, gegen 2:50 Uhr, in der Hauptstraße, in Höhe der Pflugstraße, eine Gaststätte heim. Die Unbekannten hatten zunächst gewaltsam einen Rollladen entfernt und anschließend das dahinterliegende Fenster eingeschlagen. Über dieses drangen sie in die Gaststätte ein, wurden dabei jedoch von Zeugen erwischt, die durch den Lärm auf den Einbruch aufmerksam wurden. Als sie die Einbrecher auf ihr Vorhaben ansprachen und die Polizei alarmierten, ergriffen diese in Richtung Mannheim-Neckarstadt die Flucht. Eine Fahndung nach dem Trio blieb ergebnislos. Alle drei waren laut Aussage der Zeugen dunkel gekleidet, trugen eine Basecap und hatten evtl. Werkzeug bei sich. Entwendet wurde aus der Gaststätte nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell