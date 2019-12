Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbrüche in Daaden-Biersdorf

Daaden (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019 kam es im Zeitraum von 14-22 Uhr zu insgesamt zwei vollendeten und drei versuchten Wohnungseinbrüchen in Daaden-Biersdorf. Die Tatörtlichkeiten befanden sich in der Straße "Am Glaskopf" sowie "Am Steinbaum". Der oder die unbekannten Täter gingen jeweils gezielt über die rückwärtige Gebäudeseite die Tatobjekte an und stiegen sodann in die Wohnungen ein bzw. versuchten einzusteigen, indem sie die dortigen Fenster bzw. (Terrassen-)Türen aufhebelten. Insgesamt wurde Bargeld, Schmuck sowie ein Laptop entwendet. Bei einem Einbruchsversuch wurde der Täter durch den Wohnungsinhaber gestört, sodass dieser flüchtete. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, 170-180cm groß, schlank, schwarze Mütze.

An einem Wohnhaus in der Straße "Am Glaskopf" wurde die Verkabelung aus einem Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung herausgerissen. Dies diente als Vorbereitung für die o.g. Einbrüche bzw. Einbruchsversuche.

Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

