Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom Mo., den 16.12.2019; Verkehrsunfall mit Flucht

Flammersfeld, Kreis Altenkirchen (ots)

Am Sa., den 14.12.2019, gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Flammersfeld. Der betroffene Fahrzeugführer befuhr die Raiffeisenstraße in Flammersfeld. In Höhe des dortigen Raiffeisenmuseums stieß er vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen den dortigen Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150EUR an dem Zaun. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

