POL-MA: Mannheim-Innenstadt: In Restaurant eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen ungekannte Täter in ein Restaurant in den Innenstadtquadraten ein. Die Einbrecher drangen durch ein Oberlicht in die Gasträume des Lokals im Quadrat G 2 ein und versuchten, die Kasse aufzubrechen. Nachdem dies misslungen war, verließen sie offenbar unverrichteter Dinge und ohne Beute auf gleichem Weg die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es war Sachschaden von fast 1.000 Euro entstanden.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

