Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: In Doppelhaushälfte eingebrochen - wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Mannheim-Rheinau (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitagabend in eine Doppelhaushälfte im Stadtteil Rheinau ein. Die Einbrecher begaben sich zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr zunächst auf das Anwesen in der Karl-Schwaner-Straße und hebelten an der Gebäuderückseite das Schlafzimmerfenster auf. Durch dieses stiegen sie in die Wohnräume ein und durchwühlten im Schlafzimmer sämtliche Schränke und Schubladen. Auch im Wohnzimmer öffneten sie sämtliche Schränke, ohne diese jedoch zu durchsuchen. Anschließend verließen die Unbekannten das Haus auf gleichem Weg und flüchteten in unbekannte Richtung. Im Garten des Nachbaranwesens konnte ein verknoteter Feinstrumpf aufgefunden werden.

Bislang ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

