POL-MA: BAB 6, Anschlussstelle Wiesloch

Rauenberg : PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer leichtverletzt

Rauenberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.05 Uhr, kam ein 34-jähriger Seat Ateca Fahrer aus Dielheim infolge zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, als er die Abfahrt der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn an der Anschlussstelle Wiesloch / Rauenberg zur B 39 nehmen wollte. Der Seat kam ins Schleudern und touchierte eine Leitplanke. Dabei überschlug er sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte selbstständig aussteigen und wurde von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Unfallstelle wurde um 02.00 Uhr geräumt. Da der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

