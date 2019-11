Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A659, ABK Viernheim - Pkw fährt mit hoher Geschwindigkeit auf Pannenfahrzeug auf, eine Person leichtverletzt

Viernheim (ots)

Am frühen Freitag Abend, gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der A659 in Höhe vom Viernheimer Kreuz in Fahrtichtung Mannheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporter musste auf dem dortigen Verzögerungsstreifen aufgrund eines technischen Defekts verkehrsbedingt halten, sicherte sein Fahrzeug jedoch unzureichend ab, was eine nachfolgende 39-jährige Peugot Fahrerin zu spät erkannte und daraufhin mit hoher Geschwindkeit auf den Kleintransporter auffuhr. Die Peugot Fahrerin wurde trotz des starken Aufpralls glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus entlassen werden. Der Fahrer des Kleintransporters sowie seine beiden Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben daher unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund eines Totalschadens abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden. Hierbei kam es zeitweise zu einem Rückstau von 3km. Gegen 20:25 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

