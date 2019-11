Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 200.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand -- Haus unbewohnbar - Brandursache weiter unklar - Pressemeldung Nr. 3

Heidelberg (ots)

Bei dem Brand eines Wohnhauses am Oberen Gaisbergweg, bei dem in der Nacht zum Freitag ein 72-jähriger Mann ums Leben gekommen war, geht die Kriminalpolizei nach den bisherigen Feststellungen nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro, das Haus ist derzeit unbewohnbar.

