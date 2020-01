Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Unfallflucht im Bereich der Siedlung Schleppenburg

Alfhausen (ots)

Auf der Bramscher Straße (B 68) ereignete sich am Sonntagmorgen eine Unfallflucht. Ein Unbekannter befuhr gegen 05.30 Uhr mit einem anthrazitfarbenen Auto die Bundesstraße in Richtung Bramsche. In Höhe der Siedlung Schleppenburg geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei den entgegenkommenden schwarzen VW Polo eines 26-Jährigen. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Bei dem Pkw des Unfallverursachers dürfte es sich um ein neueres Modell des Skoda Superb gehandelt haben. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Alfhausen unter der Rufnummer 05464-2161.

