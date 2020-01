Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbrecher nahmen alten Opel Corsa mit

Dissen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in den Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Langen Straße eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, stiegen sie in die Räumlichkeiten ein und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Dabei fanden sie den Zündschlüssel zu einem auf dem Hof stehenden blauen Opel Corsa und fuhren schließlich mit dem Auto davon. Möglicherweise nutzen die Täter den knapp 15 Jahre alten Kleinwagen immer noch mit den Originalkennzeichen OS-MK 139. Hinweise in der Sache nimmt die Dissener Polizei unter der Telefonnummer 05421-921390 entgegen.

