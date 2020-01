Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Diebstahl eines teuren SUV

Hasbergen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen fast 100.000 Euro teuren SUV vom Gelände eines Autohändlers an der Osnabrücker Straße gestohlen. Die Täter schlichen sich unbemerkt auf das Firmengelände, montierten vermutlich von einem anderen Pkw die Kennzeichen OS-W 959 an den schwarzen Jeep Grand Cherokee Trackhawk und fuhren mit dem 710 PS starken Neuwagen davon. Wer Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des SUV geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

