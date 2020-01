Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Schwerer Verkehrsunfall

Bad Laer (ots)

Am Montagabend, gegen 20:40 Uhr, befährt ein 19-jähriger Versmolder mit seinem Pkw Fiat die Versmolder Straße in Richtung Bielefelder Straße. Im Verlauf seiner Fahrt gerät er aus nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn, prallt gegen einen Straßenbaum und wird anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Ein 47-jähriger Bad Iburger, welcher mit seinem VW in gleicher Richtung unterwegs ist, stößt anschließend mit dem zuvor verunfallten Fahrzeug des 19-Jährigen zusammen. Durch diesen Zusammenstoß geraten nun beide Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidieren mit einem dort haltenden Daimler Benz, welcher die Versmolder Straße in Richtung Versmold befahren hat und auf das Unfallgeschehen aufmerksam wurde. Im Verlauf des Unfallgeschehens werden der 19-jährige Versmolder schwer, und der 47 Jahre alte Mann aus Bad Iburg leicht verletzt. Der ebenfalls 19-jährige Fahrer des auf der Gegenfahrbahn stehenden Fahrzeuges bleibt unverletzt. 2 Funkstreifenwagen des Polizeikommissariates Georgsmarienhütte, sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laer, werden für die Unfallaufnahme eingesetzt. Die Versmolder Straße wird für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 23:00 voll gesperrt.

