Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Schulgebäude

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (15.30 Uhr) und Montag (06.00 Uhr) wurde in den Verwaltungstrakt der Realschule an der Lotter Straße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude, entwendeten Elektrogeräte aus einem Lagerraum und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Osnabrücker Polizei unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

