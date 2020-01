Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Fahrraddiebsstahl gesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag, zwischen 22 und 01.30 Uhr, ein E-Bike der Marke Maxcycles, Modell Elite Bosch Wave, das in der Limberger Straße in Höhe der Hausnummer 21 abgestellt worden war. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein rotes Fahrrad mit einem 51cm-Rahmen und einem Korb auf dem Gepäckträger. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Osnabrück entgegen, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

