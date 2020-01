Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte traten Außenspiegel ab

Osnabrück (ots)

Unbekannte Randalierer trieben in der Nacht zu Samstag im Stadtteil Gretesch ihr Unwesen. Dabei wurden in der Albert-Schweitzer-Straße, in der Ernst-Reuter-Straße und im Sandbrink an mindestens drei geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Hinweisgeber und weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder 0541/327-2115.

