Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unbekannte beschädigten weißen Ford

Bad Essen (ots)

Am Samstagabend kam es auf dem öffentlichen Parkplatz hinter der ehemaligen Post an der Gartenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Ford C-Max. Unbekannte schlugen zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr zwei Seitenscheiben des geparkten Fahrzeugs ein. Gegenstände nahmen die Täter aus dem Wagen jedoch nicht mit. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

