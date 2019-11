Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Rollerfahrer mit geparktem Auto zusammengestoßen

Freren (ots)

Am späten Montagnachmittag ist es auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Fahrer eines Motorrollers wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 17.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung B214 unterwegs, als er offenbar einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Volvo übersah. Er fuhr auf und verletzte sich dabei schwer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell