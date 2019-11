Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Haustür eingetreten; Scheiben an der Schule verkratzt; Einbruch gescheitert;

Dillenburg (ots)

Dillenburg - Haustür eingetreten

Die Polizei Dillenburg bittet um sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung in der Straße Kirchberg. Nach bisherigem Wissen traten wohl zwei noch unbekannte Männer am Donnerstag, 07. November, gegen 21.50 Uhr die Verglasung der Haustür eines Mehrfamilienhauses ein und richteten dadurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die Männer entkamen unerkannt, eine Beschreibung liegt nicht vor. Wer hat das Bersten der Scheibe gehört und in diesem Zusammenhang die Männer gesehen? Wer kann sie beschreiben oder Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung führen? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Herborn - Scheiben an der Schule verkratzt

Wer hat zwischen 13 Uhr am Freitag und 10 Uhr am folgenden Montag, 04. November auf dem Schulhof in der Willy-Brandt-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu Personen geben, die sich in dieser Zeit dort aufhielten? Die Kriminalpolizei Wetzlar ermittelt, weil es in dieser Zeit zu Sachbeschädigungen an zwei Fenstern kam. Der oder die Täter hinterließen an einem Fenster einen langen horizontalen Kratzer und an dem anderen ein Hakenkreuz. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Blankenfeld - Einbruch gescheitert

Die Tatzeit des versuchten Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Straße Heidenstock lässt sich leider nicht weiter einschränken. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 01. Oktober und Donnerstag, 07. November. Der Täter hinterließ eindeutige Aufbruchspuren an der Hauseingangstür und verursachte durch die Hebelversuche einen Schaden von mindestens 500 Euro. Fest steht, dass der Täter scheiterte. Die Tür widerstand der Hebelei, sodass der Täter nicht hineinkam und somit ohne Beute blieb. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06441/918-0.

Martin Ahlich Rückfragen zu diesen Informationen bitte unter Tel. 06421/406120.

