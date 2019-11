Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand am Keplerweg - vier leicht Verletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochabend (06.11., 20.40 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei starke Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Keplerweg gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Ursache schnell ausfindig machen. Es handelte sich um verbranntes Essen in der Küche.

Durch die Rauchentwicklung wurden zwei Bewohner der Wohnung, eine 36-jährige Frau und ein 7-jähriger Junge leicht verletzt. Zwei Bewohnerinnen, 77- und 25-Jahre alt, aus angrenzenden Wohnungen des Hauses wurden ebenfalls leicht verletzt.

Alle vier Verletzten wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren.

