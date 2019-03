Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durchführung von Alkohol-und Drogenkontrollen im Celler Stadtgebiet

Am Sonntag, 17.03.2019, wurde in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:45 eine Alkohol-und Drogenkontrolle am Neumarkt in Celle durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle, durchgeführt.

Nach Selektierung des Fahrzeugverkehrs hinsichtlich der Zielgruppierung jüngerer Fahrzeugführer, wurden im oben genannten Zeitraum 30 Fahrzeuge kontrolliert und dabei acht (8) Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

Einem 23 jährigen männlichem Fahrzeugführer aus Celle wurde die Weiterfahrt mit seinem PKW VW Passat untersagt. Nach Durchführung eines Drogenurinschnelltestes wurde der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflußung durch die Einnahme von Amphetaminen festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

