Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungseinbruch

Winsen / LK Celle (ots)

Am Samstag Abend drang ein unbekannter Täter während der Abwesenheit der Bewohner in eine Hochparterrewohnung eines Mehr-Parteien-Wohnhauses in der Straße Am Sandfeld ein und durchsuchte diese. Was der Täter dort erbeutete ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter 05141/ 277-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell