Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Stadt Celle (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 07:00 Uhr kommt ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf in der Alten Dorfstraße in Altencelle einer zivilen Funkstreife entgegen. Da er hierbei auch in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gerät, wenden die Beamten und halten den Pkw zwecks Kontrolle an. Hierbei wird festgestellt, dass der Fahrer des VW Golf unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht (Atemalkoholwert deutlich über 1,1 Promille) und vermutlich daher mehr als eine Fahrstreifenbreite benötigte. Im weiteren Verlauf räumte der alkoholisierte Fahrer dann auch noch ein, dass er derzeit gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

