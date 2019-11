Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gestohlenes Zweirad brannte - Kripo sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Herrmannstein -

Am Dienstagabend, 05. November gegen 22. Uhr brannte am Radweg entlang der Dill ein Zweirad völlig ab. Aufgrund der ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der am Montag, 04. November, gestohlen gemeldete rot weiße Kymco Roller lag bei Eintreffen der Feuerwehr direkt neben dem Fluss. Zeugen beobachteten zwei vermutlich Jugendliche, die sich mit Fahrrädern vom brennenden Zweirad entfernten. Eine Beschreibung dieser Personen war leider nicht möglich. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Wer hat am Dienstagabend Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen könnten? Wem sind die Radfahrer aufgefallen? Wie ist das Krad an die Dill gekommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell