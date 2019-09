Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Freitag, 27. September 2019, wurde um 00.10 Uhr in der Langen Straßen ein 33-jähriger Emsteker von bislang unbekannten Personen angegriffen und in das Gesicht geschlagen. Hierdurch wurde er leicht verletzt und in das Krankenhaus verbracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Gegenseitige Körperverletzung

Am Freitag, 27. September 2019, kam es um 01.55 Uhr Am Capitol zwischen einem 32-jährigen und einem 23-jährigen Cloppenburger zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer körperlichen endete. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - 1080 Dosen Bier gestohlen

Am Mittwoch, 26. September 2019, kam es gegen 03.00 Uhr in der Boschstraße zum Diebstahl von insgesamt 1080 Dosen Bier. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein frei zugängliches Gelände und betraten eine unverschlossene Lagerhalle. Aus dieser entwendeten sie 45 Paletten mit jeweils 24 Dosen Bier der Marke Solizo. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein roter Transporter mit dieser Tat in Zusammenhang stehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. September 2019, kam es zwischen 00.00 und 08.00 Uhr im Rebhuhnweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug mit einer Gartenmauer zusammen und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. September 2019, kam es zwischen 13.00 und 16.11 Uhr auf dem Parkplatz an der Münsterlandhalle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Am Donnerstag, 26. September 2019, kam es um 13.40 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Cloppenburger Straße aus nach links auf die B72 in Richtung Cloppenburg/Bethen auffahren. Hierbei übersah sie eine 53-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 31-jährige Beifahrerin; beide aus Höltinghausen. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Frauen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell