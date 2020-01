Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in ein Seniorenheim

Osnabrück (ots)

In ein Seniorenheim in der Straße Am Ledenhof wurde zwischen Freitagnachmittag (14.45 Uhr) und Samstagmorgen (05.30 Uhr) eingebrochen. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten unbekannte Täter in einen verschlossenen Raum, aus dem sie anschließend ohne Diebesgut flüchteten. Hinweise zu Tätern bitte an die Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

