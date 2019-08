Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0501 --Versuchter Mord--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Steenkampsweg Zeit: 07.08.19, 00.55 Uhr

Unbekannte schossen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Blumenthal durch ein Fenster. Das in der Wohnung lebende 81-jährige Ehepaar blieb unverletzt, die Mordkommission ermittelt.

Die Senioren schliefen in der Erdgeschosswohnung des Mehrparteienhauses im Steenkampsweg. Gegen kurz vor 1 Uhr nachts wurden sie durch Schüsse geweckt. Mehrere Projektile durchschlugen die Rollladen und das Fenster. Einsatzkräfte fahndeten umgehend nach den Tätern, die Tatortbereitschaft sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt: Wer hat vergangene Nacht im Steenkampsweg verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Der Kriminaldauerdienst ist unter 0421 3623888 zu erreichen.

