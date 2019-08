Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0496 --Polizei stoppt Hooligans--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Westerstraße Zeit: 03.08.2019, 00:30 Uhr

In der Nacht zum Samstag verhinderten Einsatzkräfte der Polizei möglicherweise einen Angriff durch Hooligans auf Fans des englischen Clubs FC Everton. Diese waren aufgrund des anstehenden Testspiels gegen Werder Bremen in der Innenstadt unterwegs.

Einsatzkräften fielen gegen 23:45 Uhr mehrere abgestellte Fahrzeuge im Stadtteil Findorff auf. Die Insassen verhielten sich auffällig und trugen für die Hooliganszene typische Kleidung. Als sie einen vorbeifahrenden Streifenwagen bemerkten, stiegen sie hektisch in ihre Fahrzeuge und fuhren in Richtung Neustadt. Die Polizisten stoppten sie schließlich in der Westerstraße. Bei der Anschließenden Kontrolle konnte ein Schlagstock sichergestellt werden, unter den Insassen waren mehrere polizeilich bekannte Straftäter. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Angriff auf die Fans des FC Everton, die in der in der Nähe in der Innenstadt unterwegs waren, unmittelbar bevorstand und dieser somit durch die Einsatzkräfte verhindert wurde.

