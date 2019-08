Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0495 --Familienstreit in Huchting eskaliert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting Zeit: 04.08.2019, 10:15 Uhr

Am Sonntagvormittag kam es gegen 10:15 Uhr auf einem Parkplatz in Bremen-Huchting zu einer größeren Auseinandersetzung innerhalb einer Großfamilie, bei der unter anderem Eisenstangen eingesetzt worden sein sollen. Die Polizei Bremen und die Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot aus. Unsere Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten die Lage beruhigen. Es wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen. Sechs Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es bei dem Streit, der nicht aus Bremen kommenden Familienmitglieder, um den Handel mit Fahrzeugen gegangen sein. Die Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

