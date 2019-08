Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0498 --Jugendlicher durch Messerstich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofstraße Zeit: 03.08.2019, 03:00 Uhr

Ein 17-Jähriger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bremen-Mitte mit einem Messer verletzt. Die beiden Tatverdächtigen konnten identifiziert werden.

Der 17 Jahre alte Bremer war gegen 03:00 Uhr mit seinem gleichaltrigen Freund in der Bahnhofsvorstadt unterwegs, als er von zwei Männern im Alter von 20 Jahren angesprochen und beleidigt wurde. Im Bereich der Bahnhofstraße eskalierte die Situation und das Duo umzingelte den Jugendlichen. Der Bremer wurde sodann von einem der beiden festgehalten, während der andere plötzlich ein Messer zog und dem Jugendlichen damit von hinten in den Rücken stach. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Der 17-Jährige wurde in ein Klinikum gebracht. Die Verletzungen erwiesen sich als nicht lebensgefährlich.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die beiden Angreifer schnell identifiziert werden. Ein Tatverdächtiger wurde durch Einsatzkräfte der Polizei Bremen angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

