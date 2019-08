Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0499 --Kette vom Hals gerissen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Löningstraße Zeit: 05.08.2019, 17:30 Uhr

Eine Gruppe von vier Straßenräubern riss am frühen Montagabend in der Bahnhofsvorstadt einem 19-Jährigen eine Goldkette vom Hals. Nach der Tat flüchteten die Räuber.

Der 19-Jährige war gerade in der Löningstraße unterwegs, um einkaufen zu gehen als sich das Quartett näherte. Ein Mann aus der Gruppe griff ihm unvermittelt an den Hals und fragte ihn aggressiv, ob er ein Problem habe. Als er das verneinte, riss ihm der Mann eine Goldkette mit einem Kreuzanhänger vom Hals. Drei der Täter rannten daraufhin Richtung Rembertiring weg, einer schubste den 19-Jährigen noch und lief dann ebenfalls in dieselbe Richtung.

Die Räuber wurden alle zwischen 15 und 25 Jahren beschrieben, einer war mit 150 cm auffällig klein und trug ein weiß/schwarzes T-Shirt. Eine Frau war ebenfalls Teil der Gruppe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362 3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell