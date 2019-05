Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen, Roller und E-Bike gestohlen - Einbrecher scheitern

Fulda (ots)

Rollerdiebstähle

Horas - Einen schwarzen Roller der Marke "Taiwan Golden Bee" stahlen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01.05./02.05.), von dem Parkplatz eines Mietshauses in der König-Konrad-Straße. Der Roller trug zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 307 JXI und besitzt einen Wert von etwa 750 Euro.

Fulda - Am Donnerstagnachmittag (02.05.) zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Kapuzinerstraße abgestellten schwarzen Roller der Marke "Nova Motors", Modell "YY50QT", sowie zwei Motorradhelme. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1000 Euro.

E-Bike gestohlen

Giesel - In der Zeit von Dienstag (30.04.) bis Donnerstag (02.05.) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Klößberg" ein blauschwarzes E-Bike der Marke "Focus", Modell "Bold". Nachdem sie das Schloss gewaltsam aufgebrochen hatten, verschwanden sie mit dem Diebesgut, welches einen Wert von rund 3100 Euro besitzt, in unbekannte Richtung.

Versuchter Einbruch

Burghaun - Ein Wohn-und Geschäftshaus in der Straße "Marktplatz" war das Ziel von unbekannten Tätern im Zeitraum von Samstagnachmittag (30.04.) und Donnerstagmorgen (02.05.). Die Einbrecher versuchten sich mittels Hebelwerkzeug Zugang zum Gebäude zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Kennzeichendiebstahl

Dipperz - Zwischen Montagmorgen (29.04.) und Donnerstagmittag (02.05.), entwendeten bisher unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichenschilder FD-DK 113 eines LKW, der auf dem Firmengelände eines dort ansässigen Unternehmens in der Gewerbestraße abgestellt war.

