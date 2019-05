Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse gestohlen

Fulda (ots)

Fulda - Ein 30 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch (1.5.) gegen 5:15 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls. Während er in der Von-Schildeck-Straße zu Fuß in Richtung einer Diskothek unterwegs war, begegnete ihm ein unbekannter Mann. Dieser lief neben ihm her und umarmte ihn - scheinbar - spontan. Hierbei entwendete der Täter zunächst unbemerkt die Geldbörse des Mannes und verschwand. Neben persönlichen Dokumenten, befand sich in der Geldbörse Bargeld in Höhe von rund 100 Euro.

Eine Täterbeschreibung liegt vor: 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare an den Seiten abrasiert, Dreitagebart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeanshose sowie eine beigefarbene Jacke.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Geschrieben von: Praktikant Julian Wiegand

