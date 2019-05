Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dachstuhlbrand

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 02.05.2019

Dachstuhlbrand Ulrichstein/Wohnfeld - Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Mittelstraße im Ulrichsteiner Stadtteil Wohnfeld geriet am gestrigen 1. Mai, gegen 13:35 Uhr, in Brand. Eine Bewohnerin bemerkte das Feuer und konnte rechtzeitig ihre Mitbewohner warnen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das komplette Dach schon in Flammen. Die Brandbekämpfer brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner konnten bei Nachbarn vorläufig untergebracht werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell