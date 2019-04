Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fernfahrerstammtisch im SVG-Rasthaus in Kirchheim

Ein Dokument

Bad Hersfeld (ots)

Fernfahrerstammtisch im SVG-Rasthaus in Kirchheim

KIRCHHEIM. Der nächste Fernfahrerstammtisch Hessen findet am Mittwoch, 08. Mai 2019, in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr, im SVG-Rasthaus in Kirchheim statt.

Thema ist der mögliche Lösungsansatz zur herrschenden Parkproblematik für LKW auf und entlang der BAB: Die "KRAVAG-Truck-Parking-App", die durch ihre Entwickler vorgestellt wird. Die Sichtweise von Hessen Mobil zur aktuellen Situation auf unseren Autobahnparkplätzen wird Peter Wöbbeking, Regionaler Bevollmächtigter für Osthessen, darstellen.

Das Stammtischteam der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung recht herzlich ein.

Text: Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Dominik Möller Pressesprecher Tel.: 0661 / 105-1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell